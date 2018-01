Tottenham, Pochettino: "In fattoria piuttosto che al Barça o all'Arsenal"

Mauricio Pochettino conosce il proprio lavoro e anche i possibili scenari futuri in caso di brutti risultati: "So benissimo che il presidente potrebbe alzarsi con il piede sbagliato e decidere di mandarmi via. Sarei uno stupido se decidessi di non voler lavorare per nessun altro club".



Il tecnico del Tottenham, però, due paletti li mette. E sono anche belli grossi. "Piuttosto che allenare Arsenal e Barcellona preferirei tornare in Argentina nella mia fattoria". Il motivo è facilmente intuibile: "Sono troppo legato al Tottenham (vero rivale cittadino dei gunners, ndr) e all'Espanyol (oltre 160 presenze da giocatore e quattro anni da allenatore, ndr)".