Tottenham, Lucas: "Titolare e subito gol, che gioia"

Dopo aver debuttato con il Tottenham in Champions League, Lucas Moura ha bagnato la sua prima presenza da titolare battendo un record personale. Il numero 27, infatti, ha segnato nel pareggio esterno contro il Rochdale in FA Cup: grazie a questa rete, il Tottenham è diventata la squadra con la quale il brasiliano ha impiegato meno partite per rompere il digiuno. Al São Paulo era andato in gol dopo sette partite, con la nazioona brasiliana dopo otto, con il Psg dopo 23.



"Sono molto felice per la mia prima partita da titolare e il mio primo gol. Chiaro, avrei preferito fosse arrivata una vittoria ma è stata una partita molto difficile. Gli avversari hanno dato tutto, ci abbiamo provato in ogni modo ma ora ci prepariamo al replay: sono sicuro che potremo qualificarci" ha detto Lucas.



"Debuttare dall'inizio è stato un bel momento, sono molto contento della mia squadra, dei miei nuovi compagni ed entusiasta di giocare per il Tottenham. Non giocavo da titolare da agosto, quindi sono davvero contento", ha completato il centrocampista. Lanciato dal San Paolo, Lucas ha iniziato la sua carriera professionista nel 2010 quando è stato promosso in prima squadra dal Tricolore Paulista. Da allora ha segnato 33 gol per la squadra di San Paolo, 46 ​​per il PSG, 4 per la nazionale brasiliana e, appunto, uno per il Tottenham.