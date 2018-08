Tottenham, Lloris arrestato per guida in stato di ebbrezza

Problemi con la giustizia per Hugo Lloris: il portiere del Tottenham e capitano della nazionale francese campione del mondo è stato arrestato questa mattina a Londra per guida in stato di ebbrezza. La polizia, in un controllo di routine, ha sottoposto il 31enne al test del palloncino, evidentemente non superato: è stato quindi portato nella stazione di Charing Cross, da dove è stato poi rilasciato su cauzione. Ora Lloris dovrà presentarsi al tribunale di Westminster il prossimo 11 settembre.



Questo il comunicato della polizia metropolitana: "Un uomo è stato fermato da un controllo di routine in Gloucester Place, venerdì 24 agosto con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Un uomo è stato fermato da un controllo di routine in Gloucester Place, venerdì 24 agosto con l'accusa di guida in stato di ebbrezza".