Tottenham, Kane fuori 'solo' un mese: con l'Italia non ci sarà

La nazionale inglese tirà un sospiro di sollievo. Come informa il Tottenham su twitter Harry Kane, infortunatosi nel corso del match di Premier League contro il Bournemouth, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione ai legamenti della caviglia destra.



Il rientro in campo è previsto "nel prossimo mese": la punta degli Spurs potrebbe essere di nuovo arruolabile (per le partite) nel giro di quattro-sei settimane secondo i media britannici. Il 24enne salterà sicuramente l'amichevole che l'Inghilterra disputerà con l'Italia il prossimo 27 marzo ma la sua presenza ai Mondiali di Russia non è rischio. Gli Spurs dovranno invece rinunciare al loro bomber in diverse partite di campionato e nei quarti di FA Cup.

TEAM NEWS: Preliminary assessments have confirmed that @HKane has damaged lateral ligaments in his right ankle.



The England striker sustained the injury following a challenge in our 4-1 win over Bournemouth on Sunday and is expected to return to First Team training next month. pic.twitter.com/q4sOSJHhPT