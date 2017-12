Tottenham, Dembélé trova un tesoro da un milione nel proprio hotel

Immaginate di comprare casa, ristrutturarla, e durante i lavori trovare un tesoro vecchio centinaia di anni dal valore di 1 milione e 300mila euro. Sembra una storia da romanzo, ma è esattamente quello che è successo qualche giorno fa a Moussa Dembelé, centrocampista belga classe 1987 del Tottenham, che ha messo le mani su una vera e propria fortuna nel modo più incredibile.

Il calciatore, che a febbraio sfiderà la Juventus negli ottavi di Champions League, ha deciso insieme alla sorella di aprire un hotel ad Anversa in un palazzo storico chiamato De Gulde Schoen, tradotto: La scarpa d’oro (nome piuttosto profetico...) Durante i lavori di ristrutturazione, infatti, gli archeologi chiamati per operare su un palazzo che ha oltre 700 anni, hanno trovato nei sotterranei un tesoro da 1 milione di sterline, poco più di 1 milione e 300 mila euro. Porcellane, oggetti in vetro, ceramiche, bicchieri e articoli per la tavola: tutti risalenti al XVIII secolo. Alcuni di questi pezzi verranno collocati nella hall dell’albergo, altri invece andranno ad arricchire le sale del museo cittadino.

“Abbiamo trovato il Tesoro in una zona chiusa del palazzo. È stato un puro caso visto che la zona non farà parte del piano di costruzione. Non è chiaro come il tesoro fosse lì, evidentemente i proprietari volevano liberarsene” ha dichiarato l’archeologa di Anversa Tim Bellens.