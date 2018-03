Tottenham, clamoroso a Wembley: "C'è un arbitro qualificato?"

Immaginate di essere un arbitro non professionista e di andare a vedere la vostra squadra del cuore allo stadio, vi accomodate in tribuna e dopo pochi minuti sul tabellone appare un messaggio-appello: “Qualsiasi arbitro qualificato faccia un passo avanti”. È quello che è successo ieri pomeriggio nella ricchissima Premier League e non in uno stadio qualsiasi, ma nel tempio del calcio inglese, Wembley.

Prima dell'inizio della sfida tra Tottenham e Huddersflied (vinta 2-0 dagli Spurs), infatti, l'arbitro Mike Jones si è infortunato costringendo il quarto uomo, Friend, a scendere in campo al suo posto. Chiaramente però in questo modo il ruolo di Friend era scoperto e per questo motivo lo speaker dello stadio, accompagnato dal messaggio sul tabellone, ha chiamato in causa i tifosi, chiedendo se ci fosse qualche arbitro tra i presenti che potesse far disputare la partita.

Un uomo del pubblico si è fatto avanti, probabilmente avrà pensato che per lui fosse l'occasione della vita, il classico momento di gloria da raccontare ai nipotini, ma nel frattempo il direttore di gara designato è riuscito a tornare in campo per ricoprire il ruolo di quarto uomo seduto su una sedia a bordo campo. A dispetto dell’imprevisto il match è iniziato senza ritardi, ma nonostante la vittoria dei padroni di casa (mercoledì la sfida con la Juventus in esclusiva su Premium Sport) immaginate la delusione di quel tifoso...