Torres vola in Giappone: giocherà nel Sagan Tosu

Ieri Fernando Torres aveva promesso notizie sul suo futuro a stretto giro di posta: il Nino è stato di parola perché oggi è diventato ufficiale il suo passaggio al Sagan Tosu, in Giappone. L'attaccante, scaduto il contratto con l'Atletico Madrid, ha quindi scelto la J-League come Andres Iniesta: al Sagan Tosu troverà un allenatore italiano, Massimo Ficcadenti, e un compagno di reparto che ha conosciuto la nostra serie A, Victor Ibarbo.



"Hanno fatto grandi sforzi economici per me, non voglio deludere" ha detto Torres, che ha firmato per un anno e mezzo. I dubbi, in realtà, erano pochi: a fine maggio per sbaglio l'account Twitter del campionato giapponese aveva già annunciato il suo arrivo per poi cancellare il tweet.