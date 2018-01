Torino, Mihajlovic fa parlare Lombardo: "Acquah è stato investito"

La rabbia di Sinisa Mihajlovic non deve essersi placata neppure a gara conclusa. Espulso per le proteste dopo il presunto fallo su Acquah sul 2-0 della Juve, ha mandato il suo vice Attilio Lombardo nella conferenza stampa dopo il derby di Coppa Italia che ha sancito l'eliminazione del Torino, "Il mister - spiega Lombardo - dopo l'espulsione era abbastanza frustrato per raccontare l'episodio, quindi ha chiesto a me di venire in conferenza".



"Molto meglio che commenti io, ma anch'io dico che Acquah è stato investito da Khedira. Allora a cosa serve la Var? La Var dà e toglie ma se uno viene richiamato per vedere la tv, non mi spiego come l'arbitro possa vedere diverso da come abbiamo visto noi. Acquah ha toccato la palla e poi è stato travolto da Khedira. Accettiamo con rammarico la decisione dell'arbitro, ma quell'episodio ha chiuso una partita che probabilmente ci saremmo giocati fino alla fine".



Per il vice di Mihajlovic il Torino "è stato troppo timido ma - aggiunge - abbiamo comunque avuto due palle gol nel primo tempo con Niang e Berenguer. Siamo stati poco rapidi nelle ripartenze e Baselli in contropiede non ha avuto la forza per passare la palla a un compagno. Ci ha punito la timidezza".