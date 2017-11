Torino, Mihajlovic a sorpresa: "Sarebbe un onore allenare l'Italia"

Allegri ha dichiarato di ambire alla Nazionale ma non ora, Mancini si è chiamato fuori dicendo che vuole vincere in Russia, Conte non tornerà a fare il ct e anche Carlo Ancelotti sembra orientato a dire no alla proposta della Figc e allora ecco che per il dopo-Ventura spunta un nome a sorpresa: Sinisa Mihajlovic.

"Io ct dell'Italia? E chi non vorrebbe diventarlo?", ha dichiarato nella conferenza stampa successiva al pareggio per 1-1 con il Chievo il tecnico serbo, che da allenatore ha guidato anche la Nazionale del suo Paese. "Ho allenato la Serbia per due anni ed è stato un onore - ha ricordatoMihajlovic - lo sarebbe anche con l'Italia".