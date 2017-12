Torino, furto in casa Camoranesi: bottino da 100 mila euro

Brutte notizie per Mauro German Camoranesi: l'ex giocatore della Juventus e della Nazionale campione del mondo 2006 ha subìto un furto da 100 mila euro nella casa di Moncalieri alle porte di Torino. L'argentino naturalizzato italiano, ultima esperienza in panchina nel club messicano Cafetaleros de Tapachula a gennaio di quest'anno, non era presente quando i ladri sono penetrati nell'appartamento forzando la finestra e la porta della camera dal letto rubando orologi e gioielli. Sul caso indagano i carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza.