Top club e blocchi in Nazionale: Italia, hai tanta strada da fare...

Incassata la batosta adesso è il momento dei processi e delle analisi, ma anche quello dei paragoni e dei confronti con le altre grandi d’Europa, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia che, come da pronostico, vincendo i loro gironi di qualificazione, al Mondiale ci sono andate. C’è da capire se e quanto i top club di quelle nazioni puntino su blocchi nazionali per costruire le loro rose.



La Spagna, lo sappiamo bene, è quella che ci ha strapazzato a Madrid e ci ha fatto perdere, oltre alle già poche chance di vincere il girone, anche tante certezze. Nella Liga ci sono molti dei nazionali spagnoli. Al Barcellona hanno Messi e Suarez ma anche un blocco formato da Piquè, Jordi Alba, Busquets e Iniesta. Anche il Real Madrid oltre a stranieri come Cristiano Ronaldo ha in rosa 4 pedine fondamentali per la nazionale spagnola, come Sergio Ramos, Carvajal, Isco e Asensio. L’Atletico Madrid invece contribuisce con Koke e Niguez.



L’Inghilterra addirittura ha in nazionale esclusivamente calciatori che giocano in Premier. Pesano i blocchi dei due Manchester con almeno 4 titolari a testa. Il City che ha in rosa Aguero, Gundogan, Sane, De Bruyne ha però anche gli inglesi Walker, Stones, Delph e Sterling. Lo United 4 talenti come Jones, Young, Lingard e Rashford. Contribuiscono con forza anche Tottenham con Lallana e Harry Kane su tutti, Liverpool con Henderson e Sturridge mentre il Chelsea di Conte campione in carica fornisce l’apporto solo di Cahill.



In Germania c’è quasi un duopolio con il Bayern Monaco che la fa da padrone con il blocco difensivo (Neuer, Hummels, Boateng e Kimmich) mentre il Borussia contribuisce in talento e fantasia con Schulle e Goetze aspettando il rientro dell’infortunato Reus.



In Francia infine i club principali puntano molto sui giovani francesi. Lo dimostra il Psg che ha Neymar e Cavani ma poi anche Kurzawa, Rabiot e soprattutto Mbappé. Il Monaco i giovani Sidibè e Lemar, il Lione Fekir. Per tutti un denominatore comune: si guarda all’estero ma senza perdere di vista il serbatoio di talenti che si hanno in casa: il messaggio per l’Italia è chiaro.