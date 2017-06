Toni a Trezeguet: "Ero tra i più forti attaccanti in Europa"

Ha giocato in 15 squadre e in 3 Paesi, ha vinto classifiche cannonieri e soprattutto il Mondiale: numero uno, come recitava la canzone a lui dedicata. Luca Toni, intervistato da David Trezeguet a "Nove - Storie di Bomber", ha ripercorso la sua incredibile carriera.



"A Vicenza è stato il mio primo anno in Serie A: fu un'esperienza bella nonostante la retrocessione perché era tutto nuovo per me, ho giocato contro campioni che vedevo solo nelle figurine. All’esordio ho affrontato Maldini e Costacurta, delle leggende. Poi andai a Brescia ed è stata la prima volta in cui ho giocato con dei campioni come Baggio e Guardiola. Baggio arrivava sempre per primo al campo e andava via per ultimo, Guardiola mi disse che se avessi voluto poteva fermarsi a farmi dei cross dopo gli allenamenti. Loro mi hanno insegnato l'umiltà. La scelta di tornare in B a Palermo? Mi piacciono le piazze calde, sapevo che a ogni gol impazzivano tutti e questa cosa mi caricava. Oggi a molti giocatori manca la personalità: preferiscono piazze con meno gente e meno pressione".



La consacrazione, però, arriva tra Fiorentina e Bayern, tra le quali arriva il trionfo mondiale: "Mi sentivo uno degli attaccanti più forti in Italia ma anche in Europa, anche perché giocavo in una Nazionale fortissima. Quando sei un bambino il sogno è giocare in Serie A, figuriamoci vincere un Mondiale. Iniziai a capire la mia forza: un attaccante forte è quello che tutti gli anni fa tra i 15 e i 25 gol. Da lì poi è stata un’altra carriera, hanno iniziato a conoscermi in Europa e a livello mondiale. A Monaco sono partito col botto, abbiamo vinto tutto. Sarei rimasto per molto tempo ma il problema è che arrivò Van Gaal che è un allenatore con cui o ci vai d’accordo oppure no. Lui odia i latini e i sudamericani. Arrivò il primo giorno e a me disse che dovevo parlare solo tedesco, perché voleva subito litigare". Andò a Roma dove sfiorò lo scudetto ("Il rimpianto più grande della mia carriera, fu un cavalcata pazzesca, quando arrivai io a gennaio eravamo sesti"), poi Juve, Fiorentina e soprattutto il finale di carriera a Verona: "Salvarsi e vincere la classifica marcatori a 38 anni è stato incredibile, una delle cose più belle della mia carriera"