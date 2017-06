Togo, i tifosi gli devastano la casa: Kossi Agassa non vuol più giocare

La violenza sporca ancora una volta il mondo del calcio. Dalla Coppa d'Africa arriva una storia che ricorda da vicino il dramma di Andrés Escobar, che nel 1994 fu ucciso a Medellin perchè considerato responsabile dell'eliminazione della Colombia dal Mondiale americano. La casa di Kossi Agassa, portiere del Togo, è stata devastata dai tifosi dopo gli errori dell’estremo difensore nella sconfitta per 3-1 contro il Marocco e adesso il giocatore si rifiuta di scendere in campo nel terzo e decisivo match contro il Congo, che potrebbe dare alla sua nazionale la qualificazione ai quarti di finale.

Un duro colpo per il ct Claude Le Roy, che spera di fargli cambiare idea, ma si schiera al fianco del suo giocatore: "E' rimasto piuttosto scosso da quanto è accaduto e non so se ce la farà a giocare. Del resto, non me la sento di dargli torto" ha detto Le Roy, che in caso di forfait si affiderà a Cédric Mensah, portiere classe 1989 del Le Mans.

Dopo la fine della partita la casa di Agassa, nella città di Lomè, era stata messa sotto protezione dalle forze dell’ordine, che avevano fiutato il pericolo. Gli agenti però non sono riusciti a contenere l’ira dei tifosi, che considerano Agassa il principale responsabile del ko contro Benatia e compagni. Due gli errori nel corso della partita: un’uscita a vuoto che ha permesso a Bouhaddouz di pareggiare e un’incertezza su un tiro dalla distanza di En-Nesyri che è valso il terzo gol marocchino.