Tianjin Quanjian, Pato multato ed escluso dall'allenamento

Alexandre Pato protagonista in negativo. L'attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian non ha affatto preso bene la sostituzione (a 25' dal termine) nel match di Champions Asiatica contro il Kitchee, vinto 3-0 dalla formazione di Paulo Sousa: il 28enne, probabilmente nervoso per non essere riuscito a segnare è andato direttamente negli spogliatoi dove in seguito si è sfogato anche con i compagni.



Secondo quanto scrive il Tianjin Today Evening News, la società cinese ha adottato il pugno duro nei confronti del giocatore dopo questo episodio: il Papero è stato multato di decine di migliaia di dollari ed è stato escluso dall'allenamento. Nella scorsa stagione Pato aveva realizzato 15 gol in 24 partite: quei momenti ora sembrano davvero lontani...