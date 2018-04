Thailandia-Slovacchia, Skrtel rischia di soffocare in campo

Momenti di paura al 28' di Thailandia-Slovacchia (finita 0-3), partita di King's Cup: Martin Skrtel prende una pallonata in faccia, crolla e rimane immobile a terra con lo sguardo fisso. Per fortuna Duda capisce la situazione e con la mano riesce a sollevare la lingua del compagno: il difensore del Fenerbahce infatti non riusciva a respirare proprio perché la lingua faceva da blocco. Tutto si è risolto nel migliore dei modi visto che Skrtel si è ripreso, è tornato in campo giocando fino al 73° minuto.

While I’m glad #Skrtel is okay, it’s absolutely disgraceful that he was allowed to continue playing after being knocked unconscious and swallowing his tongue. pic.twitter.com/mygohboGL5