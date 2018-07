Thailandia, 6 baby calciatori già fuori dalla grotta: "Stanno bene"

Sono già sei i baby calciatori portati in salvo in Thailandia, dove nella grotta di Tham Luang erano rimasti intrappolati 12 ragazzi insieme al loro allenatore: "Sono al sicuro e stanno abbastanza bene", ha riferito un capo della polizia locale all'inviato della tv britannica Itv.



Le operazioni sono iniziate nella notte italiana, intorno alle 4: sia i giovani che le famiglie sono state avvisate dell'inizio del recupero. Si stanno immergendo 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava: nel pool, 13 diver stranieri e 5 thailandesi.



Seguono aggiornamenti