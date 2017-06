Terni, falso cieco faceva il guardalinee: arrestato e denunciato

Per l'Inps risultava cieco al 100%, intascando così la relativa pensione di invalidità civile: in realtà è stato sorpreso a fare la spesa, leggere documenti e fare il guardalinee in una partita di calcio dilettantistico. In quest'ultimo caso, le forze dell'ordine hanno ripreso l'uomo mentre alzava la bandierina per segnalare che la palla era uscita, mentre seguiva l'azione dei giocatori lungo la linea di bordocampo e, tra primo e secondo tempo, aveva cambiato lato del campo senza l'aiuto di accompagnatori o strumenti tecnici.



Tutte attività impossibili - secondo i carabinieri - nel suo stato di cecità: per questo un 58enne originario di Padova da anni residente a Terni, è stato posto ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Simona Tordelli.



Truffa aggravata continuata in concorso ai danni dello Stato il reato contestato all'uomo, così come alla compagna 50enne, dominicana, che è stata denunciata. Secondo quanto accertato nell'operazione denominata "A prima vista", l'uomo dal febbraio 2008 ad oggi, fingendo di essere cieco assoluto, avrebbe ottenuto in totale, e illecitamente, 130 mila euro di indennità pensionistica.