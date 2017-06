Ternana, ufficiale l'ingaggio di Sissoko

Alla Juventus non ha lasciato esattamente un gran ricordo nonostante le 100 presenze (con 3 gol) tra il 2008 e il 2011 a cavallo della gestione Ranieri-Delneri, ma Momo Sissoko può comunque vantare sette trofei in bacheca, vinti con le maglie di Valencia, Liverpool e Psg, per questo la Ternana sembra aver fatto un colpaccio.



Il centrocampista maliano, che dopo la Fiorentina (2013) e il Levante aveva provato l'avventura in Cina e in India, era rimasto svincolato e ha firmato un contratto con la società rossoverde sino a fine stagione, 30 giugno 2017. Una scommessa per la Ternana ma anche per il 32enne, che riparte dalla serie B per riprovare la scalata al calcio europeo.