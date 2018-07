Ternana, Tagliavento dirigente in Serie C

Adesso è ufficiale: Paolo Tagliavento resta nel mondo del calcio e appena chiusa la carriera da arbitro, comincerà quella da dirigente. La Ternana, club della sua città, ha ufficializzato il suo arrivo. Ecco il comunicato.



"La Ternana Calcio ha il piacere di comunicare l’ingresso nei proprio quadri dirigenziali del signor Paolo Tagliavento. Ex arbitro internazionale (221 partite dirette in Serie A, 28 in Champions League e 32 in Europa League), ternano doc e tifoso rossoverde da sempre, profondo conoscitore del calcio italiano ed europeo e delle dinamiche che lo caratterizzano a tutto tondo. Tagliavento ha da subito instaurato un rapporto positivo con la Società rossoverde, in particolar modo con il presidente Stefano Ranucci, con il quale sono immediatamente emerse stima reciproca e identità di vedute tanto da far accettare all’ex direttore di gara il ruolo di Club Manager. Un incarico che lo vedrà impegnato a 360 gradi nei diversi ambiti societari e tecnici".



Finito a volte nella bufera, da Calciopoli all'ultimo Inter-Juve da quarto uomo, passando per le manette di Mourinho e il gol di Muntari, Tagliavento si tuffa così in una nuova avventura che magari lo esporrà meno mediaticamente sul piano nazionale, ma di sicuro non lo impegnerà meno sul piano nervoso.