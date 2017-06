Ternana, Sissoko risolve il contratto: via dopo 23 giorni

Ventitré giorni, 34 minuti. Ecco quant'è durata l'esperienza di Momo Sissoko alla Ternana. Aveva firmato, da svincolato, il 17 febbraio: meno di un mese dopo sbatte già la porta e arriva alla rescissione del contratto. È sceso in campo soltanto una volta da quando è arrivato, il 28 febbraio, a Verona, e non ha mai giocato titolare. Certo, non è stato fortunato: la Ternana, ultima in classifica in Serie B, ha vissuto le ultime settimane in un clima infuocato, poi c'è stato anche il cambio di allenatore con l'arrivo di Fabio Liverani al posto di Gautieri. Al suo esordio in panchina, il tecnico ha tenuto ancora fuori Sissoko contro il Trapani, ma l'ex centrocampista di Juve e Fiorentina si è rifiutato di andarci e dopo la vittoria degli umbri ha deciso di non salire sul pullman della squadra. Così la sua terza avventura in Italia è già finita: prima, era stato in Cina e in India. A soli 32 anni, in ogni casa, la sua carriera è già sul viale del tramonto...