Ternana, Monachello sotto accusa: i tifosi imbrattano l'auto

La foto non lascia spazio a dubbi: sull'auto di Gateano Monachello, attaccante della Ternana, ci sono i segni lasciati dai teppisti. Li hanno fatti con una bomboletta spray, senza scrivere nulla, ma semplicemente danneggiando la carrozzeria. "La Ternana Calcio - si legge sul comunicato diramato dal club - condanna fermamente l’atto vandalico che nella notte scorsa ha visto danneggiata l’auto del nostro calciatore Gaetano Monachello. La società esprime solidarietà nel confronti del giocatore e prende le distanze dal gesto vile di alcuni sconsiderati che non possono di certo definirsi tifosi rossoverdi".



La Ternana è ultima a quota 23 punti nella classifica di Serie B con lo spettro della retrocessione che incombe: Monachello è arrivato da Bari a gennaio, ha giocato appena 5 partite con gli umbri senza riuscire ancora a trovare il gol. Nella sfida interna con il Latina è partito titolare ed è stato sostituito al 45': di certo l'ambiente che ha trovato non lo aiuterà nell'inserimento.