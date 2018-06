Talisca al Guangzhou Evergrande: sfuma l'ipotesi Roma

Anderson Talisca è stato a lungo tra gli obiettivi associati da radiomercato alla Roma, alla fine l'attaccante del Besiktas ha lasciato la Turchia ma, diversamente da ciò che aveva annunciato agli amici, non ha preso la strada per l'Italia. Il brasiliano su Instagram ha infatti annunciato la sua nuova avventura in Cina, dove giocherà in prestito per sei mesi al Guangzhou Evergrande.



"Ho accettato questa sfida per vivere in un Paese con una cultura diversa dalla mia e che sta sviluppandosi incredibilmente - il post di Talisca -. Vado a giocare nel calcio cinese perché scommetto sulla serietà di questo Paese, farò la storia in una squadra di tradizione".