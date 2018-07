Tagliavento dirigente: forse nuova carriera alla Ternana

Di ex arbitri diventati dirigenti è pieno il mondo e Paolo Tagliavento potrebbe essere soltanto l'ultimo esempio. Il fischietto della sezione di Terni ripartirebbe proprio dalla sua città: dopo la retrocessione in Serie C, il club umbro si sta ristrutturando e nell'ambito della riorganizzazione societaria potrebbe trovare spazio Tagliavento.



L'obiettivo della Ternana è l'immediato ritorno in B e l'ex arbitro metterebbe a disposizione la propria esperienza nel calcio per conquistare l'obiettivo. La sua carriera si è chiusa a 45 anni e ora potrebbe cominciarne immediatamente un'altra, completamente diversa. Della prima gli restano i ricordi e le polemiche, da Calciopoli ("periodo tremendo") alle manette di Mourinho in Inter-Sampdoria, passando per il gol di Muntari in Milan-Juve del 2012.