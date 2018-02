Svizzera, il Chiasso denuncia: "Volevano organizzare combine"

Rischio bufera nel calcio svizzero. Il caso esplode dopo il comunicato diramato dal Chiasso, club di serie B nel quale, considerando anche la vicinanza al confine, militano diversi calciatori italiani e che al momento si trova al sesto posto in classifica, lontano sia dalla zona promozione che da quella retrocessione. Proprio per questo c'è chi voleva approfittarne per orhanizzare combine.



"F.C. Chiasso 2005 S.A. - si legge sul sito ufficiale della società- facendo seguito alla segnalazione dei propri calciatori, comunica di aver presentato denuncia presso il Ministero Pubblico e presso i preposti organi della Swiss Football League per il tentativo di manipolazione delle gare di campionato messo in atto da soggetti che nei giorni passati hanno avvicinato alcuni calciatori rossoblù. La società ed i propri tesserati non esiteranno a difendere la propria onestà morale e sportiva in qualsiasi occasione".