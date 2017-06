Svizzera, giovane tifoso segue da solo la squadra in trasferta. Il club lo premia

Arriva dalla Svizzera una bella storia di tifo. Emmanuel Masmejan, 14 anni, è l'unico supporter a seguire le gare in trasferta dell'FC Le Mont, formazione che milita nella seconda divisione. Emmanuel prepara tutto da solo arrivando allo stadio con tamburo, bandiera e striscioni.



La società ha deciso di premiare la fedeltà del ragazzo facendolo viaggiare con la squadra. Una 'ricompensa' gradita e meritata: la passione per il calcio di questo giovane non conosce limiti e molti giocatori dovrebbero prenderlo ad esempio.