Svezia, Krafth: "Italiani nervosi, facciamo del trash talk"

Stavolta il biscotto non c'entra nulla, per ovvi motivi. Ma gli svedesi trovano comunque un motivo per stuzzicare gli italiani. Anzi, sembra proprio che possa essere una strategia ben definita. A parlare è Emil Krafth, terzino destro del Bologna già alla terza stagione in Serie A. Ha imparato a conoscerci, così, alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato cosa serve alla sua nazionale per spuntarla nel playoff mondiale.



"L’Italia è sempre ben organizzata e brava tatticamente. Se potessi, alla squadra azzurra toglierei Verratti e Immobile. Verratti perché è il ragno nella ragnatela, molto del loro gioco parte da lui. E Immobile perché è in gran forma ed è sempre forte. Ma se li stressi, gli italiani diventano nervosi. Dovremo stringerci attorno ai nostri avversari, far perdere loro un po’ la testa. Soprattutto a Insigne. Poi Marco Verratti ogni tanto si arrabbia, l’abbiamo visto nel campionato francese. È anche diffidato, bisognerà fargli un po’ di 'trash talk'...". Traduzione? Parlare sporco. Se non vi è chiaro pensate a Materazzi con Zidane nella famosa finale mondiale del 2006.