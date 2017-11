Svezia, Johansson: "Zitto Bonucci, noi siamo in vantaggio"

Jakob Johansson mette ancora l'Italia nel mirino. Dopo il gol (aiutato da una deviazione azzurra) che ha deciso la sfida di andara del playoff, il centrocampista svedese rincara la dose: "Bonucci può dire quello che vuole dell'arbitraggio ma l'unica verità è che per ora siamo in vantaggio noi" le parole ad Aftonbladet.



Il 27enne dell'Aek Atene ricorda il gol di venerdì: "Per me segnare è stata una grandissima gioia, i nostri tifosi hanno contribuito a creare una bellissima atmosfera. Quando ho visto che mi arrivava palla ho cercato di calciare tenendola bassa".