Svezia-Italia, l'arbitro è Çakir

Ad Antonio Conte ha portato fortuna, Gian Piero Ventura e tutta l'Italia sperano che accada lo stesso a Solna: l'arbitro della partita d'andata contro la Svezia sarà il turco Cüneyt Çakır, 40 anni, internazionale da quando ne aveva 29. Çakır ha diretto gli Azzurri già tre volte: la prima all'Europeo del 2012, nel 2-0 all'Irlanda che regalò alla Nazionale di Prandelli la qualificazione ai quarti, poi in amichevole contro l'Olanda (1-1) e infine all'Europeo del 2016, nella gara vinta 2-0 contro la Spagna agli ottavi di finale.



Precedenti positivi, insomma, per Çakır, anche se Buffon e la nostra BBC hanno anche almeno un paio di ricordi negativi: c'era lui come quarto uomo nella finale di Euro 2012 persa dall'Italia 4-0 contro la Spagna ed era lui l'arbitro di Barcellona-Juve, finale Champions del 2015 che si chiuse col trionfo blaugrana e un possibile rigore negato a Pogba sull'1-1.