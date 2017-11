Svezia-Italia, il campo preoccupa

Il manto erboso dello stadio Friends Arena motivo di malumori in casa Italia: come riferito dal nostro inviato a Solna, Simone Malagutti, la Federazione azzurra aveva chiesto e ottenuto la rizollatura dopo che sabato scorso l'impianto era stato protagonista di un mega-show televisivo chiamato "We are boys" in cui circa 4.000 persone avevano calpestato il campo.



Ma, a giudicare dal risultato, rimane il dubbio che più che una rizollatura sia stato fatto un semplice rattoppo. L'altra opzione è che la rizollatura sia avvenuta ma poi i giocatori svedesi la hanno subito rovinata usando i tacchetti senza aspettare il tempo necessario per il consolidamento dell'erba. Ieri, nella consueta rifinitura della vigilia, i calciatori azzurri in borghese hanno tirato fuori un pallone (fatto curioso) per vedere come rotolava. Il risultato? Scivolava poco e male, De Rossi tra i più infastiditi.



Il rischio è quindi quello di trovarsi su un campo da battaglia dove evitare troppe giocate di fino. Questo senza considerare l'innaffiatura: in casa Italia si teme che il campo verrà bagnato poco o troppo per sfavorire la squadra ospite. Insomma, un vero caos. Non una sorta di "maniavantismo" in caso di risultato negativo ma una normale richiesta di poter disputare un match che vale il Mondiale su un manto erboso degno di questo nome.