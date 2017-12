Svezia-Italia 1-0, la strada Mondiale è in salita

Si mette davvero male: l'Italia perde 1-0 in Svezia nella gara d'andata del playoff mondiale: decide un gol di Johansson (con deviazione decisiva di De Rossi) e gli Azzurri restano fermi al palo, quello colpito da Darmian. Per andare in Russia servirà l'impresa a San Siro: vincere con due gol di scarto, o almeno 1-0 per andare ai supplementari.



Pronti, via e Toivonen rifila un colpo proibito a Bonucci: non è passato neppure un minuto e la Svezia fa capire su quale binario intende mettere la partita. Lo farà con furbizia, soprattutto con Berg, rendendo la sfida spigolosa e l'arbitraggio complicato, sebbene l'Italia, a differenza di quanto profetizzato da Krafth alla vigilia, non cade nelle provocazioni. Il problema è un altro: nel primo tempo gli scandinavi corrono anche (e tanto), così gli Azzurri, già per scelta bassi, faticano ad alzare il baricentro e non ripartono quasi mai, fermandosi a un colpo di testa di Belotti di poco a lato.



Anche la Svezia non crea occasioni clamorose: Toivonen sfiora il palo con un destro dal limite, Forsberg sbaglia la mira su punizione, Buffon salva su Toivonen in uscita. Nessun brivido vero, così, quando nella ripresa l'Italia entra in campo più sicura di sé, spaventando Olsen con una botta di Candreva, l'impressione è che possa essere un secondo tempo in discesa. E invece accade l'imponderabile: Johansson, subentrato a Ekdal, sfrutta una sponda di Toivonen e batte Buffon grazie alla deviazione decisiva di De Rossi.



Mancherebbe mezz'ora per rimettere in sesto la situazione. Ventura inserisce Eder per Belotti, poi Insigne per Verratti (che salterà la gara di ritorno per squalifica), ma è Darmian, un terzino, a rendersi pericoloso colpendo un palo clamoroso con un gran tiro da fuori area. Per il resto l'Italia non crea più nulla, giocando sotto ritmo. E ora non resta che affidarsi a San Siro.