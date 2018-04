Svezia, il c.t. Andersson: "Ibrahimovic? Mi chiami, poi decido io"

Il caso diventa sempre più spinoso. Dopo le parole di Johnsson, il secondo portiere della Svezia che aveva definito Zlatan Ibrahimovic un egoista, arriva anche l'ennesima frecciatina del c.t. Janne Andersson, tutt'altro che conciliante nei confronti dell'ex fuoriclasse di Juve, Inter e Milan. "Ibrahimovic non mi ha ancora detto che vuole andare al Mondiale - ha rivelato il tecnico al quotidiano Bild am Sonntag -. Quando prenderà definitivamente la sua decisione, è pregato di chiamarmi e parlarmi di questo. Alla fine comunque sono sempre io l'allenatore e prenderò io la decisione finale. Al momento non posso pensare a cose che non esistono, a cosa succederebbe se..."



Nei giorni scorsi Ibra aveva espresso esattamente il pensiero opposto: prima di definire skyhöga (altissime) le sue possibilità di andare al Mondiale, aveva spiegato che la sua presenza non sarebbe dipesa né dalla Fifa (per ragioni di sponsor), né dallo stesso c.t., ma soltanto da lui. "Se vorrò ci sarò". Andersson non deve averla presa molto bene forse anche perché, come ha spiegato Johnsson, la Svezia si è qualificata senza Ibra.