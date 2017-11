Svezia, Berg: "Italiani, troppo teatro. E non siete neanche bravi"

Dopo le denunce azzurre sull'atteggiamento troppo aggressivo non punito dall'arbitro turco Cakir da parte della Svezia, i nostri avversari passano al contrattacco e lo fanno proprio con una punta, Marcus Berg: "Nel secondo tempo gli italiani mi hanno provocato sperando di farmi prendere il secondo cartellino giallo. Hanno fatto troppo teatro, veramente troppo. E non sono neanche bravi come attori...".



La punta dell'Al-Ain continua: "Entrambe le squadre le hanno date e le hanno prese, sia sotto il profilo del gioco duro che delle provocazioni verbali. Loro hanno colpito un palo e basta, abbiamo controllato bene. Ora tutti sanno quanto siamo forti, lo sa anche chi ci ha sottovalutato". Sulla partita di ritorno: "Sarà diversa ma siamo pronti e carichi".