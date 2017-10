Svezia, Andersson: "Non abbiamo paura. Pressione tutta sull'Italia"

Si avvicina l'appuntamento con i playoff Mondiali (10 e 13 novembre) e dalla Svezia arrivano messaggi chiari nei confronti della Nazionale di Ventura. Ecco le principali dichiarazioni del ct Andersson a Extra.



"L'Italia è una grande nazionale con tanta storia e tradizione. E' ovvio che inconteremo un grande avversario e ho rispetto per l'Italia e per il compito che ci aspetta. Rispetto, ma non paura. Ci è capitata l'Italia ma dobbiamo fare il nostro lavoro. Io sono uno concreto".



"Dovremo riuscire a giocare al nostro top, concentrati al massimo, sempre. Se ci riusciamo possiamo vincere o batterci con tutti. L'abbiamo visto nelle qualificazioni con la Francia in casa (2-1) e con l'Olanda (1-1) che abbiamo eliminato. Il nostro è stato un girone difficile, quasi nessuno credeva in noi e invece eccoci qui".



"La pressione è sugli italiani e non su di noi. La Svezia ha già fatto di più di quanto ci si aspettasse. Non vuol dire che siamo contenti. Ma che siamo già dei vincitori. Potremo giocare senza paura".



"Richiamare Ibrahimovic? Non vivo di desideri o fantasie. Quando ho iniziato questo lavoro ad agosto 2016 ho telefonato a Zlatan e abbiamo parlato. La sua decisione per ora è di non giocare più in nazionale. E lo capisco, la nazionale ruba tempo. Non è più un ragazzino, ha viaggiato tanto. E allora devo rispettare la sua scelta. Questo vuol dire che non penso a lui,a nche se è un grandissimo, ma devo pensare a quelli che ho e finora sta andando bene".