Svezia, Andersson: "Italia, in casa abbiamo fatto 18 gol..."

Ci sarà un muro giallo ad aspettare l'Italia, perché è su quello che fa affidamento la Svezia: "In casa abbiamo segnato 18 gol vincendo 4 partite, sono dati che fanno ben sperare". Parte da questi numeri il c.t. Olof Janne Andersson alla vigilia della gara d'andata del playoff mondiale. Gli scandinavi hanno costruito la qualificazione agli spareggi nelle partite giocate davanti ai propri tifosi e a Solna, periferia di Stoccolma, ci sarà una bolgia a caricarli.



"Abbiamo lavorato sodo in questi giorni e non vediamo l'ora di giocare - spiega Andersson -. L'Italia è forte in difesa, ma noi abbiamo segnato 26 gol nelle qualificazioni. E in modi diversi. Ovviamente ho studiato l'Italia e ho guardato le loro partite, e come tutte le squadre ha sia dei pregi che dei difetti. Il loro peso politico? Non conta, in campo ci saranno 11 calciatori contro altri 11. La qualificazione si giocherà sui 180', quindi non dovremo assolutamente sbagliare in casa",