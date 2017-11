Svezia, Andersson: "Giochiamo pulito, noi non favoriti dall'arbitro"

Il ct della Svezia Janne Andersson non si sbilancia sulle chance di portare la sua nazionale al Mondiale, ma alla vigilia del ritorno di playoff contro l'Italia ha una certezza: "Noi giocheremo bene, soprattutto in modo sportivo", ha chiarito l'allenatore, snobbando le polemiche azzurre per l'arbitraggio nella sfida di Stoccolma. "Tavecchio ha chiamato Infantino? Gli italiani chiamino pure chi vogliono, i match si giocano solo in campo e il resto non deve interessare".



"Secondo me non siamo assolutamente stati favoriti dall'arbitro. Se questa è la loro interpretazione, va bene così. Ho fiducia nell'arbitro di domani, sono sicuro che farà una buona partita", ha replicato Andersson, prendendo con una risata le considerazioni che circolano fra gli azzurri, secondo cui Augustinsson è il punto debole della Svezia, sulla fascia sinistra: "La nostra forza è il collettivo, Augustinsson è fra quelli che lavora meglio: ciò che pensano gli italiani mi interessa relativamente. Ai miei chiedo di segnare almeno un gol", ha tagliato corto il ct svedese, annunciando che dovrà fare a meno degli infortunati Ekdal e Larsson.



In conferenza anche l'ex Genoa Granqvist: "L'Italia ha addosso tutta la pressione, noi non abbiamo nulla da perdere e scenderemo in campo per fare una bella gara".