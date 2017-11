Svezia, 25 convocati per il playoff contro l'Italia: tre giocano in A

Sono 25 i calciatori convocati dal c.t. della Svezia Janne Andersson, in vista della doppia sfida con l'Italia (il 10 novembre a Stoccolma e il 13 novembre ritorno a Milano) che vale la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Tra i convocati anche gli 'italiani' Filip Helander ed Emil Krafth del Bologna e Marcus Rohden del Crotone e tre vecchie conoscenze della Serie A come Jansson (ex Torino), Granqvist (ex Genoa) ed Ekdal (ex Cagliari, Bologna, Juve e Siena). Sabato toccherà al c.t. azzurro Gian Piero Ventura diramare la lista dei convocati dell'Italia.



Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Johnsson, Nordfeldt, Olsen.

Difensori: Augustinsson, Granqvist, Helander, Jansson, Krafht, Larsson, Lustig, Lindelof, Olsson.

Centrocampisti: Claesson, Durmat, Ekdal, Forsberg, Johansson, Larsson, Rohden, Sema, Svensson.

Attaccanti: Berg, Guidetti, Toivonen, Thelin.