Sutton, Shaw va via: per colpa del panino rischia un'inchiesta della FA

Il suo "spuntino" durante la sfida di FA Cup contro l'Arsenal potrebbe risultare indigesto. Wayne Shaw, 45enne portiere di riserva da oltre 110 chili del Sutton, rischia infatti di finire sotto inchiesta per mano della FA (la federcalcio inglese) proprio a causa di quel panino divorato in panchina mentre i suoi compagni perdevano 2-0 contro i Gunners.

Prima della partita Sun Bets, agenzia di scommesse legata che per l'occasione ha anche sponsorizzato la maglia del Sutton, aveva proposto sul proprio account twitter una scommessa piuttosto bizzarra: se Shaw avesse mangiato un panino durante la partita avrebbero pagato otto volte la posta scommessa. Sembrava solo uno scherzo, invece all'82' il portierone inglese ha effettivamente mangiato il panino e l'agenzia ha iniziato a pagare scommesse a cinque cifre. E intanto, per questo "scherzo", ha già dovuto lasciare la squadra, spinto dal club ad andare via: "Mi sono svegliato stamattina sotto una tempesta di critiche - ha detto l'allenatore Doswell - Così, come club, abbiamo subito dovuto occuparci del caso. Lo stesso Wayne ha proposto di lasciare la squadra e il presidente ha accettato. Ci sono state lacrime al telefono questo pomeriggio. È molto triste mettere fine così a una storia bellissima".

"Mi avevano detto della quota e non avevo mangiato niente tutto il giorno. Perdevamo 2-0, tutti i cambi erano già stati fatti e così ho pensato di poter dare un po' di materiale su cui scherzare" aveva candidamente ammessoa fine partita, ma la cosa da scherzosa si è fatta maledettamente seria. Secondo il regolamento della FA, infatti, per un giocatore è assolutamente vietato scommettere o indurre a scommettere su un comportamento o una condotta durante una partita. Così ora il portiere XXL potrebbe finire sotto inchiesta per aver mangiato un panino. E di sicuro non giocherà più nel suo Sutton.