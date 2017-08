Supercoppa Spagnola, il Real batte 3-1 il Barcellona nell'andata

Il Real Madrid continua la sua corsa: dopo l'esaltante finale della scorsa stagione e la vittoria della Supercoppa Europea, i blancos si portano avanti anche per la Supercoppa spagnola. Al Camp Nou, Zidane - che potrebbe agguantare il suo settimo trofeo da allenatore - vince 3-1 lasciando poche speranze al Barcellona, ancora alle prese con il post-Neymar, per la partita di ritorno.



Dopo un primo tempo chiuso senza reti, la ripresa si apre con lo shock dei padroni di casa: Piqué interviene sul cross teso di Marcelo e insacca nella propria porta beffando anche ter Stegen. A un quarto d'ora dalla fine episodio molto contestato, Navas esce su Suarez che cade e si conquista il rigore, Messi non sbaglia dal dischetto l'1-1.



Il Real riparte a testa bassa con il suo uomo di punta: Cristiano Ronaldo (entrato al 58' per Benzema) si inventa un gran gol di destro dal limite e riporta avanti i blancos, che poi arrotondano proprio al 90' con un'altra splendida conclusione, questa volta di Asensio. Mercoledì la partita di ritorno al Bernabeu, Zidane non avrà CR7 che è riuscito a farsi espellere in mezz'ora: prima l'ammonizione per essersi tolto la maglietta dopo il gol (facendo il verso alla famosa esultanza di Messi nel Clasico), poi il rosso per una simulazione.