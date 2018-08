Supercoppa spagnola, Barcellona-Siviglia 2-1

Il Barcellona batte 2-1 il Siviglia e conquista la tredicesima Supercoppa di Spagna (giocata a Tangeri) della sua storia in una partita meno semplice del previsto e che, per una volta, non vede protagonista - almeno direttamente - Leo Messi. La prima gara ufficiale senza Iniesta, volato in Giappone, parte male per i blaugrana: la squadra di Machin va in vantaggio dopo nove minuti grazie a Sarabia ben ispirato da Muriel (il VAR convalida la rete dopo aver controllato un possibile fuorigioco dell'ala spagnola).



La risposta del Barça arriva al momento giusto, poco prima dell'intervallo: la punizione di Messi colpisce il palo ma Piqué di opportunismo raccoglie la respinta e supera Vaclik. Nella ripresa entra anche André Silva ma arriva il definitivo sorpasso dei catalani, il destro di Dembélé da fuori area è vincente. Emozioni finite? Non ancora, ter Stegen prima stende in area Aleix Vidal ma poi si supera respingendo il tiro Ben Yedder dal dischetto.