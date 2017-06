Supercoppa, siparietto Galliani-Agnelli: "Partiamo alla pari", "Vince l'esperienza"

Juventus-Milan si giocherà venerdì ma la sfida è già lanciata da Adriano Galliani e Andrea Agnelli. L'ad rossonero e il presidente juventino si sono incrociati nel post-assemblea di Lega Calcio e non si sono risparmiati una frecciata simpatica. Parlando delle chance del Milan in Supercoppa Italiana, Galliani ha detto: "Prima di cominciare una partita, sono sempre al 50%" ma Agnelli, passatogli alle spalle, ha ribattuto al volo "L'esperienza vince sempre".



"Speriamo di vincere perché dalla Supercoppa di Pechino 2011 non alziamo un trofeo - ha detto Galliani -. Per la società è molto, molto importante. Il presidente Berlusconi ci tiene molto. E poi, nelle sfide del 2016, la Juventus non ci ha mai messo sotto nel gioco". Sul mercato di gennaio, così l'ad del Milan: "E' sempre molto complesso, nel periodo di interim è difficile gestire le due teste. Non sarà una sessione di grossi botti". Nessuna novità su Riccardo Orsolini, attaccante classe '97 dell'Ascoli: "Io e Berlusconi guardiamo ai giovani italiani e lui è su quella linea" nonché sul prolungamento di Bonaventura, non ancora approvato dai cinesi.