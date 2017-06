Supercoppa Primavera, Roma-Inter 4-0

Dopo aver conquistato lo Scudetto stagione, la Roma Primavera di Alberto De Rossi - papà di Daniele - centra anche l'obiettivo Supercoppa: i giallorossi battono 4-0 l'Inter allo stadio Olimpico e festeggiano davanti ai propri tifosi. Il risultato della finale si sblocca al 37', quando Keba Coly si guadagna un rigore per il fallo di Gravillon: dal dischetto va Marchizza, Di Gregorio intuisce, ma la palla finisce in rete. Nella ripresa i nerazzurri di Vecchi si gettano all'attacco, la Roma però si difende bene e al 62' trova il raddoppio con Tumminello, bravo a battere il portiere avversario dal limite dell'area con un bel rasoterra di destra. I campioni d'Italia non si fermano e al 75' Tumminello realizza la sua doppietta personale con un imperioso colpo di testa su assist di Ombigno. Non è ancora finita: all'87' Keba Coly chiude definitivamente i conti depositando in rete l'ottimo pallone servitogli da Pellegrini.