Supercoppa, Montella: "Non siamo deresponsabilizzati, vogliamo fare la partita"

Il Milan cerca di vincere, nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, un trofeo che manca in bacheca dall'agosto del 2011 quando, proprio in un'altra finale di supercoppa, i rossoneri superarono 2-1 l'Inter. Nella conferenza stampa della vigilia Ignazio Abate evidenzia la fame della squadra: "Stiamo facendo bene ma non siamo ancora sazi. Battere la Juventus in campionato ci ha dato grande autostima". In merito all'arrivo in ritardo il capitano milanista spiega: "Non deve essere un alibi, ci deve dare ancora più rabbia ma è un dato di fatto che siamo arrivati 24 ore dopo. In ogni caso vogliamo vincere per noi, per i tifosi e per il presidente Berlusconi".



Sull'argomento si sofferma anche Montella: "Se entrambe le squadre avevano scelto di partire il 20 dicembre e non il 21 era la cosa giusta partire il 20. Non è dipeso da nessuno, ma l'organizzazione prevedeva che netrambge le squadre partissero il 20. Non ci sentiamo comunque deresponsabilizzati". Passando al match il tecnico sottolinea: "Affrontiamo una squadra molto forte, costruita per arrivare in fondo in Champions. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le energie, giocando con lo spirito giusto e con acume tattico. Cercheremo di fare la partita perché vogliamo mettere in campo le nostre caratterstiche, spesso si può fare partendo anche un po' più bassi, poi dipende dall'avversario".



A Doha i rossoneri se la vedranno con un gruppo molto esperto e abituato ai grandi appuntamenti: "Le nostre armi devono essere l'entusiasmo, la leggerezza e in qualche modo anche l'incoscienza". Montella in chiusura in maniera velata svela che potrebbe esserci qualche novità di formazione: "Noi abbiamo tanti italiani in rosa, probabilmente ce ne sarà qualcuno più dei sette (di cui aveva parlato Galliani (ndr)".