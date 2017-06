Supercoppa, Marchisio: "Arrivare prima non è un gran vantaggio, parlerà il campo"

Claudio Marchisio preferisce snobbare la polemica della partenza ritardata del Milan verso Doha per la Supercoppa Italiana: "Non credo sia un gran vantaggio arrivare prima, per fortuna noi calciatori viaggiamo quasi sempre comodi... a noi comunque interessa solo prepararci al meglio per questa sfida che è diversa perché è una partita secca e poi perché affrontiamo una squadra che sta facendo bene". Niente risposta anche a Berlusconi: "Se lo conosco un minimo, quella era solo una battuta. Comunque parlerà il campo".



Il centrocampista della Juventus chiede attenzione: "Abbiamo visto contro di loro in campionato, ma anche con Inter e Genoa, che non si può sottovalutare nessuna squadra. A maggior ragione in una finale dove, se sbagli approccio, la partita si può metter male in un attimo". Sul Milan: "Non era tra le favorite di inizio anno ma hanno trovato una quadratura importante e vogliono riscattare la finale di Coppa Italia persa".



Marchisio non ha l'assillo del ritorno al gol: "Ora gioco in un ruolo diverso e poi dopo l'infortunio ormai penso solo ad allenarmi bene ed essere sempre in forma". Su Higuain: "Qui ha trovato un gruppo vincente ma lui ha le stesse doti caratteriali, lo abbiamo aiutato ad inserirsi ma si è pure aiutato da solo". Per il "principino" questo 2016 è "agrodolce: potrei vincere il terzo trofeo ma non dimentico un infortunio importante. Come squadra è stata un'annata importante, abbiamo raggiunto numeri incredibili ma bisogna sempre guardare avanti".