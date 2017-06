Supercoppa, Maldini spinge il Milan pescando dall'album dei ricordi

Paolo Maldini, bandiera ed ex capitano del Milan prova a spingere i rossoneri alla vittoria della Supercoppa italiana ricordando su Facebook il successo ottenuto nel 2004 contro la Lazio. Tantissimi commenti dei tifosi rossoneri (“Sei il nostro capitano”, "In difesa manchi tu", “Mi viene un nodo in gola”) ma anche di quelli juventini, che per la maggioranza riconoscono la grandezza dell'ex Milan: “Onore a te”.