Supercoppa, Juve-Lazio: ecco le probabili formazioni

L'assente illustre sarà Felipe Anderson: la Supercoppa italiana che domenica aprirà ufficialmente la nostra stagione non vedrà in campo sicuramente il brasiliano, vittima di un infortunio muscolare dal quale non ha recuperato. Simone Inzaghi, dunque, dovrà rispolverare Keita Balde, oggetto del desiderio della Juve che ora dovrà impegnarsi per darle un dispiacere: magari servirà a convincere i bianconeri ad alzare l'offerta per strapparlo a Lotito.



La Juve ha meno problemi da questo punto di vista (è fuori solo Pjaca) ma Allegri ha qualche dubbio in più rispetto al collega: il modulo sarà il 4-2-3-1, Buffon andrà in porta e la difesa ha solo due tasselli sicuri, Chiellini e Alex Sandro. La catena di destra è tutta da costruire: Lichtsteiner o De Sciglio terzino, Rugani, Barzagli o Benatia nel ruolo di centrale, più avanti (sulla linea dei trequartisti) Cuadrado o Douglas Costa. Resta fuori Bernardeschi, mentre a sinistra sarà confermato (rispetto alla passata stagione) Manduzkic, con Dybala e Higuain a completare il reparto. A centrocampo, nonostante le buone impressioni del precampionato, non dovrebbe esserci spazio per Marchisio perché Allegri dovrebbe preferirgli ancora Khedira e Pjanic.



La Lazio andrà in campo col 3-5-2 che Inzaghi ha scelto anche nella finale (poi persa) di Coppa Italia, proprio contro i bianconeri: anche qui un dubbio a destra (Basta o Marusic), mentre Hoedt sembra aver sorpassato Radu per completare la difesa con De Vrij e Wallace. Sicuri gli altri posti: Strakosha in porta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic e Lulic a completare il centrocampo, Immobile davanti insieme a Keita.