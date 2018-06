Supercoppa Italiana, Juventus-Milan in Arabia Saudita a gennaio 2019

La Lega serie A ha scelto la sede per la prossima Supercoppa Italiana: Juventus-Milan si giocherà a Riad, in Arabia Saudita. L'assemblea di Lega ha confermato di aver chiuso un accordo annuale con opzione per le successive due stagioni: il Paese saudita verserà 24 milioni di euro complessivi (quindi otto a stagione, il doppio dell'accordo precedente) mentre ogni squadra ne incasserà circa tre e mezzo.



Dopo Stati Uniti, Libia e Cina, dunque, la Supercoppa emigra ancora e non si giocherà in Italia: per la data l'ipotesi è a gennaio 2019, intorno al giorno 13 (e in questo caso i rossoneri potrebbero schierare Calhanoglu su cui pende una giornata di squalifica che verrebbe scontata in serie A).