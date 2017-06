Supercoppa italiana, Juve-Milan 4-5 (dcr): Donnarumma ferma Dybala, esultano i rossoneri

Il Milan vince la settima Supercoppa italiana della sua storia battendo la Juventus 5-4 dopo i calci di rigore nella finale di Doha. Bianconeri in vantaggio al 18' con Chiellini da calcio d'angolo, la squadra di Montella (al primo trofeo sulla panchina rossonera) pareggia con Bonaventura in chiusura di primo tempo. Nel secondo tempo traversa di Romagnoli, ai supplementari Bacca e Dybala si divorano il gol vittoria e la gara si decide ai rigori. Dal dischetto fatale l'errore dell'argentino, su cui Donnarumma è super.

Marcatori, tabellino e cronaca del match

Allegri sceglie la difesa a 4 con Rugani e Chiellini centrali, un centrocampo muscolare con Sturaro-Khedira e Pjanic trequartista alle spalle di Higuain e Mandzukic. Montella conferma invece Bertolacci in mezzo al campo, opta per De Sciglio terzino e rilancia Bacca al centro del tridente con Suso e Bonaventura.

La Juve parte forte e dopo due minuti Sturaro scalda già i guanti di Donnarumma, che cinque minuti più tardi si deve impegnare per mettere in corner la conclusione da fuori di Mandzukic. Bertolacci e Kucka vanno in pressing su Marchisio per soffocare l'anima del gioco bianconero, ma nei primi minuti è un monologo della Juve: Donnarumma rischia dribblando Alex Sandro (che alla mezz'ora lascia il posto ad Evra per un problema fisico), poi il giovane portiere rossonero è bravissimo su Sturaro. Dall'angolo che ne scaturisce Chiellini colpisce al volo col sinistro indisturbato in mezzo all'area e porta avanti i suoi, è il 18esimo (secondo gol in tre finali di Supercoppa per il difensore). Nonostante il gol subito il Milan non riesce a reagire (solo un tiro cross di Suso), Bonaventura in posizione avanzata ha poche possibilità di giocare il pallone, Bacca è troppo solo e a centrocampo i bianconeri sono in superiorità. Mandzukic e Paletta lottano da gladiatori, la partita si incattivisce un po', ma Damato sceglie di non ammonire nè Pjanic nè Locatelli. La sensazione è che i bianconeri possano colpire quando vogliono, ma col passare dei minuti il Milan prende un po' di campo e al 35' arriva il primo tiro in porta dei rossoneri: un debole colpo di testa di Kucka facile per Buffon. Un tiro che però dà coraggio alla squadra di Montella, Suso scappa sulla destra e mette in mezzo ma Bacca non è reattivo, tre minuti più tardi arriva il pareggio: lo spagnolo mette ancora al centro da destra e Bonaventura arriva in taglio e mette alle spalle di Buffon (40') il settimo gol di testa subito dai bianconeri in questa stagione. La reazione dei campioni d'Italia è rabbiosa, Abate salva miracolosamente su Sturaro dopo un errore di Donnarumma e poi Romagnoli è costretto a farsi ammonire per fermare un monumentale Mandzukic lanciato in contropiede. Dopo due minuti di recupero si chiude un primo tempo spettacolare e ricco di emozioni.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo, Juve subito pericolosa con una ripartenza sprecata da Mandzukic ma il Milan ha più coraggio del primo tempo e al 52' si rende pericoloso ancora con Bonaventura, che però arriva tardi di testa. Due minuti dopo il primo squillo della gara di Higuain, fino a quel momento in ombra, che ci prova con un destro da fuori a lato di poco. Suso è una spina nel fianco per la difesa bianconera, lo spagnolo prima ci prova col sinistro e poi pennella per Romagnoli, che di testa colpisce la traversa a Buffon battuto (Montella si dispera panchina). La Juventus reagisce trascinata da Higuain, che resiste al fallo di Abate e serve per il destro da fuori di Khedira su cui Donnarumma replica la parata con la mano di richiamo già vista nella sfida di campionato del 22 ottobre. La partita è bellissima, le squadre rispondono colpo su colpo, sul capovolgimento di fronte Kucka mette in mezzo per Bacca che manca di un soffio l'appuntamento col gol del 2-1, poi Khedira conclude centrale dopo un'ottima azione personale. Il 67esimo è il momento di Paulo Dybala, la Joya entra in campo al posto di Pjanic, Allegri schiara il tridente pesante e la partita cambia subito, con la Juve che alza il baricentro di una ventina di metri. Bianconeri padroni del campo e pericolosissimi con Higuain servito di tacco da Dybala, la contromossa di Montella è Pasalic al posto di un positivo Locatelli, ma la Joya sembra incontenibile e sfiora il gol con un sinistro da fuori. A 15' dal termine Allegri perde Sturaro per infortunio e schiera Lemina (terza sostituzione), la Juve deve riorganizzarsi e il Milan è pericolosissimo con Bacca (ancora di testa) su cui Buffon è super. Nei minuti finali molto più Milan, con Kucka e Bacca che sciupano due occasioni potenziali, ma al momento del triplice fischio è ancora 1-1. Si va ai supplementari per la quinta volta sulle cinque finali secche giocate dalle due squadre. .

Pronti via e il Milan sfiora subito clamorosamente il gol del 2-1: Suso, sempre lui, va via sulla destra e mette in mezzo, controcross di Bonaventura e Bacca solo con la porta spalancata davanti a sé stoppa invece di calciare di prima e favorisce il recupero di Chiellini, cha salva i suoi. Allegri scambia le posizioni di Lemina (in grande difficoltà) e Khedira, che va a occuparsi di Suso, e la Juve torna più ordinata, Montella risponde inserendo Antonelli per Abate (stremato) e Lapadula per un deludente Bacca (solo panchina per Niang).

Nel secondo tempo parte meglio la Juventus, Higuain impegna Donnarumma da posizione defilata, poi Pasalic calcia male di destro dal limite dell'area. Gol annullato a Evra per un netto fuorigioco, poi Rugani è pericoloso di testa su corner ma mette alto. Le squadre sono stanchissime, ma il ritmo rimane comunque elevato: Dybala ci prova in girata, poi l'argentino a 4' dalla fine mette incredibilmente alto sopra la traversa un vero e proprio rigore in movimento.

Si va ai calci di rigore dove, dopo gli errori di Lapadula e Mandzukic, Donnarumma compie il miracolo su Dybala e Pasalic spiazza Buffon mandando in paradiso i rossoneri, che tornano ad alzare un trofeo a 5 anni di distanza dalla Supercoppa di Pechino targata Allegri. E' il 29esimo trofeo dell'era Berlusconi (raggiunto il grande Santiago Bernabeu, mitico presidente del Real Madrid), Galliani a fine gara è addirittura commosso.

La sequenza dei rigori

Marchisio GOL

Lapadula PARATO

Mandukic TRAVERSA

Bonaventura GOL

Higuain GOL

Kucka GOL

Khedira GOL

Suso GOL

Dybala PARATO

Pasalic GOL