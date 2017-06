Supercoppa italiana, è ufficiale: Juventus-Lazio il 13 agosto

Il pesante ko nella finale di Cardiff va ancora digerito, ma le sue conseguenze cominciano già a farsi concrete per la Juventus. La sconfitta subita per mano del Real Madrid, infatti, "scrive" il calendario della prossima stagione dei bianconeri, che torneranno a giocare una finale il prossimo 13 agosto. All'Olimpico Buffon e compagni sfideranno la Lazio di Simone Inzaghi per conquistare quella Supercoppa italiana che in questa stagione è sfuggita nella finale di Doha contro il Milan.

La data era già fissata da tempo ed è diventata ora ufficiale dopo il trionfo in Galles dei Blancos, che l'8 agosto andranno a Skopje (Macedonia) a giocarsi la Supercoppa Europea contro il Manchester United di Mourinho, vincitore dell’Europa League grazie al successo in finale sugli olandesi dell’Ajax.