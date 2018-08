Supercoppa Europea, Real Madrid-Atletico Madrid 2-4: trionfo Colchoneros

Il nuovo corso del Real Madrid senza Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane parte con una sconfitta bruciante: l'Atletico Madrid vince 4-2 in rimonta il derby spagnolo a Tallinn (Estonia) ed alza la terza Supercoppa Europea della sua storia dopo quelle del 2010 e del 2012. Per la prima volta dopo cinque anni trionfa la squadra detentrice dell'Europa League, anche sei anni fa furono i Colchoneros ad alzare il trofeo battendo il Chelsea.



L'esordio sulla panchina dei blancos di Lopetegui, che punta sul 4-2-3-1 e lascia inizialmente Modric in panchina perché ancora non in perfette condizioni, è da incubo, il primo segnale arriva dopo soli 52''. Diego Costa punisce il Real aggirando Sergio Ramos, superando Varane e beffando Navas sul suo palo con un potente destro. I detentori della Champions League ci mettono venti minuti buoni ad ingranare, il pareggio arriva alla mezz'ora grazie al colpo di testa di Benzema sul cross di Bale.



Il Real si porta avanti al 62' quando Juanfran ingenuamente colpisce con la mano in area nel contrasto con Benzema, Sergio Ramos dal dischetto sigla il suo sesto gol in una finale e sembra indirizzare il match. L'Atletico, con Griezmann scarichissimo, sembra scendere di giri ma il cholismo (Simeone, squalificato, in realtà è in tribuna, è Burgos a guidare la squadra) impone attenzione fino al 90', e infatti la rete del 2-2 arriva non tanto distante dal triplice fischio: Correa recupera palla e serve Costa, bravo a siglare la doppietta approfittando di un'altra incertezza di Navas (con Courtois in tribuna a guardare).



Ai supplementari decisivi Saul, al 98' splendido sinistro al volo sul cross di Thomas a punire un'altra leggerezza difensiva dei centrali difensivi del Real Madrid, e Koke, preciso sinistro al 104', che regalano a Simeone il nono titolo da allenatore.