Supercoppa Europea, a Rocchi la sfida Real-Manchester United

Ci sarà anche un po' di Italia nella finale di Supercoppa Europea. L'Uefa ha designato Gianluca Rocchi per la sfida tra Real Madrid e Manchester United in programma l'8 agosto alle 20:45 alla National Arena Filip II di Skopje (diretta tv esclusiva su Premium Sport).



Il 43enne di Firenze sarà accompagnato da cinque connazionali: i guardalinee Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, gli arbitri addizionali Davide Massa e Massimiliano Irrati, e l'arbitro di riserva Riccardo Di Fiore. Il francese Clément Turpin sarà il quarto uomo.



Rocchi, arbitro internazionale dal 2008, ha diretto 72 match di competizioni Uefa. Nel 2016/17 ha arbitrato nove partite tra le quali il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Leicester e Atletico Madrid, e il ritorno degli ottavi tra AS Monaco FC e Manchester City FC. Sempre nella scorsa stagione è stato l'arbitro l'andata della semifinale di Europa League tra Ajax e Lione e quarto uomo nella finale tra Manchester United e Ajax a Stoccolma.